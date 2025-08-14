Lázaro mostra como Deus mudou sua vida para Joana | O Rico e Lázaro
Ele diz que seu desejo de vingança morreu no dia em que ele deixou de matar o antigo soberano e conversou com Deus
Lázaro é acordado por Benjamin e Lior. O menino fica surpreso com tanto luxo e conforto que o palácio o proporciona. Lázaro logo sai do quarto para se encontrar com Joana. Daniel e Abednego são recebidos por Sadraque e Mesaque na sala dos sábios e ficam contentes em rever os amigos. Enquanto isso, Lázaro se encontra com sua amada e, após ela perguntar como ele se sentiu com a morte de Nebuzaradã, ele diz que o antigo soberano morreu no dia em que ele deixou de matá-lo quando teve a chance. Além disso, seu desejo de vingança também morreu, tudo pelo poder de Deus.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas