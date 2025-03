Lia deixa o palácio, e Daniel perde a chance de se declarar para ela | O Rico e Lázaro

Joana conta para Dana e Rebeca como foi ter sido sequestrada por Fassur e o quanto ela odeia o sacerdote. Mudando de assunto, Rebeca pede para que Zac convide Rafael para jantar com a família, já que ele e Dana ficaram interessados um pelo outro. No palácio, Lia se despede de Daniel para voltar ao alojamento de escravos. Ele tenta se declarar para ela, mas falha novamente. Assim que a jovem sai da biblioteca, Daniel chora, indignado com sua partida, sem saber se a verá novamente.



