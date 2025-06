Lia e Daniel refletem sobre os atos de Deus em suas vidas | O Rico e Lázaro

Daniel passeia com os filhos e os amigos sábios na cidade e acabam discutindo com Fassur. Momentos depois, ele começa a contar as histórias que viveu com Lia, desde o momento que se conheceram, até quando se apaixonaram. O governador conta quando a esposa foi salva por Deus através de suas orações. Eles também lembram de quando Daniel estava doente e acordou curado. Os dois refletem sobre o poder de Deus e Seu ato divino de uni-los como um casal.



