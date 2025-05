Lia sofre durante o parto, e Daniel fica desesperado | O Rico e Lázaro

Após 7 anos, Joaquim continua preso e recebe uma visita de Edissa. Ela pede para o príncipe manter a fé, mas ele grita com ela, dizendo que ela deve ser livre. Enquanto isso, no palácio, Daniel fala para Lia que Nabucodonosor reconheceu seu Senhor como o Deus único e mesmo estando contente com a notícia, ela o interrompe, dizendo que chegou a hora de dar à luz. Momentos depois, Lia sofre durante o parto, e Daniel fica ansioso, sem saber o que está acontecendo.



