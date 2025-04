Lior ameaça contar a verdade sobre Asher para Joana e pressiona Zac | O Rico e Lázaro

Joana comenta com Ilana que aceitou a ajuda de Zac, mas não sabe se fez o certo por não querer alimentar esperanças de um futuro relacionamento. Enquanto isso, no palácio, Nabucodonosor continua humilhando Madai. Na Casa da Lua, Beroso tenta convencer Zac a se casar com Malva. O sumo sacerdote faz uma proposta e Zac fica pensativo. Momentos depois, Lior vai até a mesa dele e ameaça contar a verdade sobre Asher para Joana, mas o jovem rebate, ameaçando matá-lo.



