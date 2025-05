Lior conta a Asher que Joana está noiva de Zac | O Rico e Lázaro

Lior chega na casa de Ravina, pronto para contar a Joana que Asher está vivo, mas descobre que a jovem está noiva do homem rico. Ele, então, volta para a Casa da Lua e conta o que ouviu para Asher, que fica desolado. O homem levanta da mesa e foge do bordel, enquanto o escravo vai atrás dele, tentando conversar. Ele se irrita com seu grande amor, se sentindo humilhado, e planeja que todos saibam que ele não é mais um servo. Enquanto isso, Matias agradece a irmã por ela ter aceitado se casar com Zac para pagar sua dívida e Joana deixa claro que o sacrifício que fez foi pela família, não por ele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!