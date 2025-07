Lior salva Belsazar de ser morto pelo mercenário | O Rico e Lázaro

Belsazar e Madai conversam, enquanto o assassino contratado por Nebuzaradã espreita o jovem príncipe, esperando uma oportunidade. Nos aposentos reais, Sammu-Ramat discute com o marido sobre suas atitudes impulsivas. No deserto, Lior avista o mercenário e grita para Belsazar fugir. De repente, o cavalo que ele montava sai em disparada e atropela o criminoso que ameaçava a vida do príncipe. Logo, Belsazar usa a espada do homem e o mata antes que ele possa agir contra ele.



