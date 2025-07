Lior viaja para alertar Belsazar sobre os planos de Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Lia conta a Nabonido o plano de Nebuzaradã para matar Belsazar. Ele fica desesperado e pede ajuda de Daniel, e os sábios pensam em um plano para conseguir salvar o jovem príncipe. Eles sugerem pedir a ajuda de Lior e tentam acalmar Nabonido. Assim que ele se retira, Daniel conversa com Abednego, mas é interrompido por Zac, que pede a ajuda do antigo governador nas novas tarefas. Enquanto isso, Lia e Naomi pedem a ajuda de Lior. Ele aceita ajudar Belsazar e parte para a viagem.



