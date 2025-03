Matias apresenta Gadise à família como sua noiva | O Rico e Lázaro

Joana observa o céu e acaba se perdendo nos pensamentos, relembrando de quando ela e Asher eram crianças e estavam começando a se apaixonar. Ela é interrompida por Rebeca, que anuncia a chegada de Zac. O jovem surpreende a noiva e a família com presentes e joias. Momentos depois, Gadise chega e é apresentada a todos como noiva de Matias. Na casa de Chaim, Zelfa fica bêbada com o vinho que Fassur trouxe e Elga fica preocupada.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!