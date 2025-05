Matias é expulso da Casa da Lua com grande dívida para pagar | O Rico e Lázaro

Matias e Ebede-Meleque discutem na Casa da Lua e entram em luta corporal. Zabaia, Lior e Larsa conseguem apartar a briga e o dono do lugar pergunta quem vai pagar pelos prejuízos que causaram. Ebede-Meleque deixa a dívida para Matias, que perdeu todo o dinheiro que tinha em apostas. Ele pede mais uma cerveja, mas Zabaia nega seu pedido e o expulsa da Casa da Lua. Enquanto isso, Joana e Zelfa cuidam de Malca, que sofre pela rejeição de Zac. Quando a confusão acaba no bordel, Beroso chega para beber e conversar com Zabaia sobre as novas crenças de Nabucodonosor e todos ficam especulando sobre o que pode estar acontecendo no palácio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!