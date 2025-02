Mesaque consegue salvar a vida de Daniel | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor pede que Mesaque faça o possível para que Daniel acorde logo e, em seguida, os dois são surpreendidos por uma parada respiratória do governador. O rei pede para que o Deus dos hebreus salvar Daniel enquanto o sábio tenta salvá-lo. Momentos depois, o governador volta a respirar e Nabucodonosor e Mesaque ficam aliviados. Matias fica desesperado com a notícia da gravidez de Gadise e ela pede para que o homem se acalme.



