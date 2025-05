Mesaque consegue salvar Lia e o bebê | O Rico e Lázaro

Todos oram pela saúde de Lia e do bebê. Daniel se emociona, com medo de perder sua amada e seu filho. Enquanto isso, Nabucodonosor se declara para Amitis e os dois conversam sobre a família. Momentos depois, Mesaque chega e Daniel pede sua ajuda para salvar sua esposa. Ele explica o que terá que fazer e o governador autoriza que o amigo faça o que precisar. Mesaque começa o procedimento e corta a barriga de Lia. De manhã, o choro do bebê é ouvido nos corredores do palácio e a jovem carrega o bebê no colo.



