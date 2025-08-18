Logo R7.com
Nabonido deixa o palácio e coroa Belsazar como rei durante sua ausência | O Rico e Lázaro

Enquanto isso, Malca entra em trabalho de parto, sem Zac para ampará-la

Nabonido e Nitócris se despedem enquanto o rei parte para sua missão e deixa o trono nas mãos do filho, Belsazar. Ele deixa o palácio com Zac, em busca de entender mais sobre o deus da Lua. Nitócris já sente a falta de seu amado e, momentos depois, Malca passa mal e começa a sentir as dores do parto, sem o marido para ampará-la. As gêmeas tentam acalmá-la, mas a moça fica cada vez mais tensa com a situação. Logo depois, Lia e Naomi buscam ajuda para ela.

