Nabonido reclama sobre Belsazar e diz que Nitócris criou um monstro | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor conversa com Amitis sobre a insolência de Belsazar. Todos visitam o soberano para saber se ele está se sentindo melhor, e ele não demonstra fraquezas. Perplexo com as atitudes do filho, Nabonido diz que Nitócris criou um monstro. Enquanto isso, Joana conversa com Asher, aliviada por estar livre das mãos de Zac. Apesar da felicidade, ela conta ao seu amor que o filho de Matias e Gadise desapareceu, e que agora eles precisam encontrá-los.



