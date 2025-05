Nabucodonosor ameaça atacar Amitis e Evil-Merodaque | O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque e Amitis resolvem visitar Nabucodonosor na floresta. A rainha vê o estado em que seu amado se encontra e se emociona, mas o soberano não a reconhece e ameaça atacá-la. O príncipe relembra da profecia de Daniel, mas todos se recusam a deixar Nabucodonosor viver na floresta. Ele declara que o rei deve ser contido com correntes e ser protegido pelos soldados até que os sete anos se passem. Neusta fica feliz em saber a situação do tirano.



