Nabucodonosor autoriza a luta entre Asher e Nebuzaradã | O Rico e Lázaro

Nebuzaradã conta para Nabucodonosor que quer lutar contra Asher e os soberanos ficam confusos. O soldado explica, mentindo, que a luta fará a dor pela perda de Kassaia ser amenizada. A rainha aceita, desde que ela não perca o melhor jardineiro que já teve. Já o rei fica animado com um embate. Sammu-Ramat conta para Nebuzaradã que falou com Beroso e fala sobre se casar com o soldado.



