Nabucodonosor decreta que Joaquim fique preso pelo resto da vida | O Rico e Lázaro

Sadraque entra na cela de Joaquim e diz que vai acompanhá-lo até a sala do trono. O príncipe confessa estar com medo do que vai acontecer, mas o sábio hebreu o ampara. Daniel confronta Neusta sobre a conspiração dela com o rei Irom e a rainha fica calada, chorando. O julgamento começa e Neusta e Joaquim choram, temendo por suas vidas. Nabonido entra correndo na sala do trono e avisa que o eclipse do sol está prestes a começar. A escuridão toma a cidade e todos ficam surpresos.O rei, então, decide não condenar ninguém à morte pela intervenção divina, mas decreta que Joaquim deve ficar preso pelo resto de sua vida.



