Nabucodonosor é castigado por Deus e levado para viver isolado | O Rico e Lázaro

No quarto, Nabucodonosor acorda angustiado e vai ao terraço, onde recebe uma mensagem de Deus, dizendo que ele passará sete anos afastado dos homens, como um animal. Em poucos instantes, ele desaparece. Amitis acorda e estranha a ausência do rei. Ela procura Shamiran e avisa que a princesa deve deixar a cidade após os acontecimentos, aproveitando para alertar sobre o desaparecimento. Aspenaz avisa a todos que o soberano sumiu enquanto a rainha ordena que todos procurem por Nabucodonosor.



