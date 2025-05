Nabucodonosor é encontrado na floresta agindo como um animal | O Rico e Lázaro

Absalom avisa Dana e Ilana que os soldados da Babilônia estão revistando todas as casas em busca de Nabucodonosor. Enquanto isso, Joana, Rebeca e Hurzabum procuram uma família para acolher as crianças desabrigadas. Momentos depois, eles se assustam ao verem o rei na floresta se comportando como um animal. Os soldados encontram o soberano e Hurzabum é o único que consegue se aproximar dele. Ele consegue acalmar Nabucodonosor com sua flauta, e o rei dorme.



