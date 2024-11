Nabucodonosor fica perturbado com sonho | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor desperta assustado no meio da noite por conta de um sonho. Ele se levanta e encara seu reino, pensativo sobre o significado do devaneio. Ao acordar, ele ordena que Beroso encontre sábios pelo reino que consigam interpretar seu sonho. Beroso avisa sobre o desejo do rei e menospreza os hebreus quando eles se oferecem. O rei logo avisa que matará todos os sábios do reino caso não decifrem seu sonho, mesmo não revelando detalhes do tal.