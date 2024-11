Nabucodonosor libera Joaquim de sua condenação | O Rico e Lázaro

Com as provas em mãos, Daniel diz que Joaquim é inocente. Nabucodonosor não aceita e condena o príncipe à morte por decapitação. Gedalias avisa que Zedequias tentou incriminar o Joaquim para evitar que ele ocupasse o trono de Judá. No mesmo momento, Arioque compartilha uma mensagem sobre a aproximação de Jerusalém com o Egito. Furioso, Nabucodonosor avisa que Judá pagará caro pela traição de Zedequias, mas acaba liberando Joaquim.