Nabucodonosor ordena que hebreus sejam jogados na fornalha por não se curvarem | O Rico e Lázaro

Diante do som das trombetas, Mesaque, Sadraque e Abednego recusam a se curvarem diante da estátua de Marduk. Ebede-Meleque e Joaquim seguem a ordem do rei, relutantes. Com medo, Raquel acaba se curvando. Nebuzaradã condena a atitude dos hebreus e todos os encaram com desprezo. Irritado, Nabucodonosor avisa aos três sábios hebreus que os lançará na fornalha caso não se curvem diante da estátua, mas eles continuam de pé. Raquel chora desesperada enquanto seus amigos são condenados a serem jogados na fornalha.



