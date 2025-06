Nabucodonosor passa mal durante luta com Belsazar | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor inicia o julgamento de um nobre e, animado, Belsazar diz que quer ver sangue. O rei fica furioso com a atitude do neto e pede para conversar a sós com ele, mas o jovem príncipe não se curva e o confronta. Assim que todos se retiram da sala do trono, Nabonido se preocupa com o filho. Belsazar desafia o avô novamente, que lhe desarma e o ameaça. De repente, o rei sente uma forte dor no peito e cai. O príncipe sorri e debocha da situação enquanto o soberano pede ajuda.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!