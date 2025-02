Nabucodonosor permite que Naomi e Lia permaneçam no palácio até que estejam recuperadas

Enquanto Hurzabum aguarda nervoso na casa de Rebeca, o sacerdote Beroso pede uma audiência com Nabucodonosor para denunciar as atitudes de Daniel. O rei pede a presença do governador na conversa. Quando Daniel se apresenta ao rei, Beroso e ele discutem sobre o destino das escravas. A princípio, Nabucodonosor ordena que Daniel as devolva, porém, o governador pede que Naomi e Lia possam se recuperar antes de serem devolvidas e o rei permite.