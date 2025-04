Nabucodonosor precisa mudar seu coração para não sofrer consequências divinas | O Rico e Lázaro

Na sala do trono, Nabucodonosor não entende o motivo de Daniel hesitar tanto em contá-lo o significado do sonho. O governador diz que, às vezes, a verdade é difícil de enfrentar, mas prossegue em revelá-lo o que interpretou. Daniel pede para que o soberano aceite seu conselho, pois, caso não mude seu coração, ficará afastado dos homens por sete anos, como se fosse um animal. Nabucodonosor fica atordoado com as palavras do governador e pede para que todos o deixem sozinho. Os sábios conversam na biblioteca e esperam que o rei siga o aviso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!