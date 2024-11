O cortejo real segue para a inauguração do presente da rainha. O povo grita, eufórico pela festa. A realeza desfila em meio a população, orgulhosos pelo momento de glória. Nabucodonosor logo recebe sua esposa e apresenta os Jardins Suspensos da Babilônia. Todos ficam maravilhados com a beleza do presente e aplaudem enquanto os nobres entram no jardim.