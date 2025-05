Nabucodonosor reconhece o Deus dos hebreus como o único | O Rico e Lázaro

Todos ficam extremamente contentes com a volta de Nabucodonosor ao palácio, mas ele diz que precisa, primeiramente, fazer um anúncio a todos. Na sala do trono, o soberano reúne todos do palácio e revela que não foram os deuses babilônicos que lhe trouxeram de volta. Ele, então, surpreende a todos ao reconhecer o Deus dos hebreus como o único Deus.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!