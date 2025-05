Nabucodonosor retorna ao palácio após 7 anos | O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque e Amitis vão até a floresta buscar Nabucodonosor assim que o período de 7 anos acaba, mas o rei não está lá. Momentos depois, ele aparece, andando como um ser humano normal e sem nenhum traço de animal. A família real se abraça, com saudade de Nabucodonosor. No palácio, Nebuzaradã brinca com seu filho quando Rabe-Sáris anuncia o retorno do soberano. Nabucodonosor volta ao palácio e se reúne com a família para conhecer seus novos netos. Enquanto isso, Joaquim continua preso no calabouço, enlouquecendo aos poucos.



