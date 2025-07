Namnu se vê dividida entre apoiar Rabe-Sáris e fazer o que é certo | O Rico e Lázaro

Nitócris conversa com Namnu e a acusa de saber algo sobre alguém tentando fazer mal a Belsazar. A serva nega as acusações e Neusta logo chega no palácio. Ela pergunta como a princesa está após a morte da família e diz que vai cuidar dela. Nos aposentos de Lia, Namnu pede para conversar com ela e diz que, agora que Rabe-Sáris é chefe da Guarda Real, tudo ficou mais complicado. Ela se vê dividida entre apoiar o marido e fazer o que é certo, e Lia a aconselha a guiá-lo para as boas atitudes.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!