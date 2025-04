Naomi aponta Fassur como seu abusador durante a infância | O Rico e Lázaro

Depois de Naomi contar para Daniel que foi assediada por Fassur, o sacerdote é chamado na sinagoga. A escrava chega no local e fica nervosa na presença dele, mas confirma que ele é seu agressor. Fassur não a reconhece, mas Naomi o relembra do que aconteceu. O sacerdote chora, dizendo ser inocente, mas ninguém acredita nele. No entanto, Naomi decide perdoar Fassur, enquanto Zadoque e Ravina pretendem ficar de olho nele. Depois, Daniel leva a jovem até o palácio, onde ela encontra Abednego e aceita o pedido de casamento dele.



