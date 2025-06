Nebuzaradã ameaça torturar Joaquim e Ravina em troca de respostas | O Rico e Lázaro

Joana vai até o palácio e conversa com Daniel para que ele interceda pela prisão de Ravina. Os sábios pedem que todos fiquem calmos, porque o governador vai conseguir resolver a situação. No calabouço, Nebuzaradã entra na cela de Joaquim e Ravina e começa um interrogatório. Os prisioneiros ficam calados diante das perguntas do chefe da Guarda Real, deixando-o cada vez mais impaciente. Ele se irrita e ameaça os torturar, mas Daniel chega bem na hora e repreende o soldado.



