Nebuzaradã conta com os erros de Evil-Merodaque para tomar o trono | O Rico e Lázaro

Beroso fala a Nebuzaradã que Evil-Merodaque cumpriu o ritual aos deuses babilônicos. Sammu-Ramat se preocupa com a influência que Daniel tem sobre ele e o soldado rebate, dizendo que se o rei decidir seguir o Deus dos hebreus, ele seria destronado. Assim que o sumo sacerdote se retira, a sacerdotisa diz que eles não precisam se arriscar para se tornarem soberanos, porque, aparentemente, Evil-Merodaque está cravando uma flecha no próprio peito.



