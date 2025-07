Nebuzaradã corta a mão de Arioque após o general o confrontar | O Rico e Lázaro

Arioque entra na sala do trono e Nebuzaradã expulsa todos. O general ameaça atacar o novo rei, ainda leal à família real original. Os dois discutem e Arioque fica indignado pela traição do chefe da Guarda Real, que até oferece riquezas e um posto alto entre os soldados, mas ele se recusa. Os dois começam a lutar com espadas, até que Arioque consegue derrubar o traidor no chão e ameaça matá-lo, com a espada em seu pescoço. Nebuzaradã implora para não ser morto e se rende. Quando Arioque o ajuda a se levantar, o novo rei corta a mão do general fora e se senta no trono da Babilônia.



