Nebuzaradã mata Evil-Merodaque e assume o trono da Babilônia | O Rico e Lázaro

Evil-Merodaque anuncia que a Babilônia terá um só Deus. Nebuzaradã e seus oficiais desembainham suas espadas e ameaçam o rei. Sob o comando do chefe da Guarda Real, Rabe-Sáris e os outros oficiais atacam os guardas do soberano. Uma disputa generalizada começa. De repente, Nebuzaradã assassina Evil-Merodaque com uma facada. Amitis também é morta pelo chefe da Guarda Real. Ao lado de Sammu-Ramat, Nebuzaradã assume o trono da Babilônia, enquanto Asher os observa.



