Nebuzaradã mata o pai de Malca após ser questionado pelos impostos | O Rico e Lázaro

Isaque, pai de Malca, retorna à Babilônia e diz estar indignado com os impostos cobrados. Ele conversa com os sábios hebreus e pede para falar com o rei pessoalmente. Ao saber da informação, Malca pede ajuda a Zac, desesperada, mas quando ele chega na sala do trono, Isaque já está falando com Nebuzaradã. O soberano se irrita e se cansa de escutar a voz do hebreu. Ele saca uma espada e mata Isaque, antes que Zac possa fazer alguma coisa. O Rico fica indignado e tenta partir para cima do irmão, mas logo se afasta. Malca descobre a morte de seu pai e fica inconsolável.



