Nebuzaradã ordena que Labash-Marduk mate uma serva | O Rico e Lázaro

Na sala do trono, uma serva é julgada por Sammu-Ramat e Nebuzaradã, acusada de causar alergias na pele da soberana. Os dois decidem condená-la à morte, mesmo com as tentativas de Aspenaz para salvá-la. O rei pede a presença de Labash-Marduk e ordena que os soldados amarrem a mulher em uma coluna da sala. Assim que o menino chega, Nebuzaradã entrega um arco e flecha nas mãos dele e ordena que ele atire na serva. O menino se recusa a obedecer às ordens do pai, que fica furioso. Labash-Marduk sai correndo antes que o soberano possa agir.



