Nebuzaradã ordena que os soldados intensifiquem as buscas por Belsazar | O Rico e Lázaro

Um soldado avisa Nebuzaradã que Belsazar e Madai não foram executados, deixando o soberano furioso. Enquanto isso, Nabonido dá a mesma notícia para Nitócris e os dois comemoram pelo sucesso do filho. Beroso fala com os dois e os aconselha a não chamar a atenção de Nebuzaradã, mesmo que estejam desesperados. Assim que o sumo-sacerdote se retira, o casal fica preocupado se pode mesmo confiar nele. Na sala do trono, o soberano ordena que os soldados intensifiquem as buscas por Belsazar.



