Nebuzaradã se preocupa com a aproximação de Asher com a família real | O Rico e Lázaro

No palácio, Beroso pergunta se Asher está preparado para a apresentação oficial ao rei e pergunta qual a relação dele com Zac. Ele responde que foram amigos de infância e eles acertam a venda de Lior. Logo depois, ele é apresentado oficialmente a Nabucodonosor, e Nebuzaradã fica incomodado com a presença do hebreu no palácio. O rei diz que é uma honra recebê-lo e, logo depois, o jovem conversa com Evil-Merodaque enquanto Rabe-Sáris e Nebuzaradã espiam. O chefe da guarda real conversa com Sammu-Ramat, temendo a aproximação da família real com o ex-escravo. Ele ainda a confronta, perguntando se ela não está mesmo envolvida na morte de Kassaia, mas ela nega.



