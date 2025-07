Nebuzaradã se prepara para agir contra Evil-Merodaque | O Rico e Lázaro

Aspenaz avisa Amitis que há pessoas revoltadas na frente do palácio por conta de Evil-Merodaque. Eles correm para avisar o rei e a antiga rainha aconselha o filho a mandar Shamiran e as filhas para longe da Babilônia. Ele diz que está pronto para enfrentar a morte pela fé no Deus hebreu. Eles, então, começam a se preparar para uma possível invasão. Nebuzaradã fala a Rabe-Sáris que a princesa Shala está curada e o irmão o diz que o rei decidiu confiar na fé dos hebreus. O chefe da Guarda Real diz que está na hora de agir contra o soberano.



