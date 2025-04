Nebuzaradã tenta matar Asher durante a luta | O Rico e Lázaro

Asher parte para cima de Nebuzaradã e consegue derrubá-lo, com ódio. Ele começa a sufocar o soldado e Evil-Merodaque intervém, mandando o escravo soltá-lo. Asher, então, revela que o chefe da guarda ia deixar o príncipe morrer atacado pela leoa, mas foi salvo por ele. O escravo é contido pelos outros soldados e, assim que Nebuzaradã levanta, ele joga a lança para acertar Asher, que esquiva do golpe. No entanto, a arma acerta um dos escravos de Aksumai, o matando. O príncipe exige reparação e manda que Asher seja seu escravo a partir de agora e Nabucodonosor aceita. Momentos depois, o escravo desmaia por conta do veneno em seu organismo.



