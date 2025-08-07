Nebuzaradã vai atrás de Sammu-Ramat para matá-la | O Rico e Lázaro

Após a verdade sobre Sammu-Ramat ser revelada a Nebuzaradã, o soberano fica furioso. Nitócris revela que Kassaia foi assassinada pela rainha e, então, o rei se levanta e diz que dará um fim à esposa, Rabe-Sáris e Labash-Marduk. Assim que Nebuzaradã sai da sala do trono, todos comemoram a condenação de Sammu-Ramat. O rei chega nos aposentos do casal e diz à esposa que sabe de toda a verdade. Ela tenta persuadi-lo e finge arrependimento, mas o rei continuar sem acreditar nela.



