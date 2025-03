Neusta admite a Edissa que estava tramando contra a Babilônia com o rei de Tiro | O Rico e Lázaro

Nabucodonosor diz que decidirá a punição para Joaquim. Enquanto isso, Neusta se abre com Edissa e confessa ter tramado com o rei de Tiro contra a Babilônia. Na prisão, Ebede-Meleque tenta acalmar Joaquim. Enquanto Asher trabalha nos jardins, Zac aparece para falar com ele. O escravo diz ao antigo amigo que continuará fingindo-se morto para Joana, mas avisa que não deseja deixar a Babilônia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!