Neusta autoriza a união entre Joaquim e Edissa | O Rico e Lázaro

Asher e Lior chegam no alojamento de escravos e o hebreu é zombado por ter sido chamado para cuidar dos jardins da rainha. Larsa percebe os dois brincando e os manda voltar ao trabalho imediatamente. Ravina e Zadoque comentam sobre a decadência de Fassur. No palácio, Joaquim e Edissa se reencontram. Neusta diz permitir a união entre os dois e todos comemoram.



