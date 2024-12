Neusta confronta Edissa sobre noivado com Joaquim | O Rico e Lázaro

Sammu-Ramat conversa com Nebuzaradã, dizendo que estava com saudade do soldado. Os dois flertam sorrateiramente, mas Nitócris vê tudo. A princesa fica em silêncio, observando a cena de traição. Mais tarde, Neusta chama Edissa para uma conversa após o anúncio do noivado com Joaquim. A mulher diz que a jovem deveria ter controlado seus sentimentos pelo príncipe e que os dois nunca deveriam ter se apaixonado. Neusta ainda diz que a serva deve se afastar de seu filho e Edissa fica magoada.