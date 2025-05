Neusta decide conversar com Nabucodonosor sobre a prisão de Joaquim | O Rico e Lázaro

Os soldados explicam como foi o reinado de Evil-Merodaque na ausência de Nabucodonosor, e o soberano fica orgulhoso do filho. Ele clama vida longa à Babilônia e ao seu sucessor, e Nebuzaradã hesita em clamar com todos, desejando se tornar rei. No calabouço, Neusta visita Joaquim e fica espantada com o estado do filho. Ela diz que não vai desistir dele e ordena que ele também não desista de buscar sua liberdade. O príncipe explica como está sofrendo, e Neusta começa a se sentir culpada, dizendo que vai conversar com o rei.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!