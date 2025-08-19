Neusta deixa o palácio da Babilônia | O Rico e Lázaro

As gêmeas ajudam Malca junto com Lia e Naomi, enquanto a moça entra em trabalho de parto. Enquanto isso, Neusta se despede de Nitócris, emocionada. Ela parte da Babilônia com Ebede-Meleque, pronta para finalmente reencontrar Joaquim, seu filho querido. Eles se emocionam com as lembranças do passado e com os momentos que viveram na Babilônia com a família real. Todos se preocupam com o parto de Malca por conta das dores e sangramentos. Abednego pede para seus amigos enviarem uma mensagem urgente a Zac.



