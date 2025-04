Neusta reclama para Amitis sobre tratamento que Joaquim recebe no calabouço | O Rico e Lázaro

Neusta vai conversar com Amitis e reclama sobre o tratamento que Joaquim está recebendo no calabouço. Ela pede para que a rainha leve a questão ao soberano, mas é interrompida por Aspenaz. No quarto, Beroso conversa com Sammu-Ramat e reclama do comportamento do rei com os hebreus. Momentos depois, o rei revela a Amitis que aprovou o casamento de Daniel com Lia nos jardins suspensos. Ela conta que Rabe-Sáris está proibindo visitas e refeições a Joaquim e Nabucodonosor manda Arioque investigar o motivo. Enquanto isso, Zac confronta Nebuzaradã após Asher descobrir o verdadeiro assassino de Uriel.



