Neusta se passa por adivinha para se adaptar à vida na Casa da Lua | O Rico e Lázaro

Com medo do novo governo, Neusta se esconde e passa como adivinha para se adaptar à vida na Casa da Lua. Ebede-Meleque fica assustado ao ver sua antiga soberana daquela forma. Nas ruas, enquanto conversa com Lior, Benjamin escuta falar sobre Asher e Joana. Enquanto isso, no palácio, Beroso deseja boa sorte, de forma sarcástica, a Daniel, após ele ser dispensado como governador da Babilônia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!