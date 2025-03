Neusta tenta convencer Joaquim a receber Edissa no calabouço | O Rico e Lázaro

No calabouço, Neusta tenta convencer Joaquim a perdoá-la. Ela tenta justificar o que fez, dizendo que ele merece muito mais do que recebia no palácio por ser da família real de Judá, mas o príncipe apenas se irrita, dizendo que ela precisa superar que Jerusalém foi destruída. Ela ainda tenta convencê-lo a receber Edissa, mas Joaquim se nega em ver a amada. A rainha volta para o palácio e conta a conversa que teve para Ebede-Meleque e Edissa. Em casa, Matias recebe Gadise, devastada. Ela conta sobre a morte de Kassaia e revela que Nabucodonosor bateu nela após ver a filha morta.



