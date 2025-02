Neusta tenta convencer Joaquim novamente de abandonar Edissa | O Rico e Lázaro

Neusta fala com Joaquim sobre sua conversa com Shag-Shag e diz que a vidente previu que o príncipe se casaria com uma princesa poderosa. Joaquim diz que apenas se casará quando a mãe aceitar Edissa em sua família. As servas riem entre si pelas crenças de Neusta, ainda mais após saber que a rainha se consultou com Shag-Shag. Edissa confessa seu amor por Joaquim e diz esperar o dia em que será aceita pela rainha. Na casa da família, Elga pede para que Zac não faça mal a Chaim e tenha paciência com o pai. Mais tarde, Chaim chega bêbado em casa e humilha Nicolau.